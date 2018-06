Фернандо Алонсо се надява на драма или променливо време на предстоящия кръг от Ф1 в канадския град Монреал. Двукратният световен шампион е един от победителите в Гран при на Канада, но вече са минали 4 години откакто той изобщо записа точки там. Преминаването му от Ферари в Макларън го откъсна трайно от успеха на тази писта. Трасето се слави с високи изисквания за мощност и с големи натоварвания при спиране, а в последните години е особено трудно за отбора от Уокинг.

Тази година, обаче, тимът има по-големи надежди, главно заради преминаването към двигателите на Рено. Въпреки това Алонсо смята, че ще имат нужда от допълнителна помощ, за да се поздравят с успешен уикенд.

"Страхотна писта и истинско предизвикателство за пилота и колата. Винаги съм се наслаждавал на състезанията в Монреал. Тук е най-доброто съчетание от чудесна писта, трудни улични характеристики, а и е забавен град за посещение".

"Радвал съм се на страхотни надпревари в Канада, а имам и победа през 2006, така че за мен това е специално място. Освен това, този уикенд ще празнувам моето състезание номер 300 във Ф1".

"Ще бъде със сигурност труден кръг за нас, но все пак прогресираме от старт на старт. Малко драма или пък променливо време – каквито сме виждали често в Канада – ще ни дадат добра възможност. Зависи от нас дали бихме успели да се възползваме от нея".

Алонсо отива в Канада седми във временното класиране с 32 точки.

