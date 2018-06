Състезателното поделение на Ферари стана обект на подигравки заради нелепа грешка. Официалният туитър канал на компанията публикува статус за предстоящото тази неделя състезание от Формула 1 в Монреал, но с кадри от Торонто. 38-секундният клип е бил видян почти 50 хиляди пъти. В него се съдържат думите "Монреал, Канада" върху гледки от забележителностите на Торонто Си Ен Тауър, езерото Онтарио, както и от центъра на най-големия по население канадски град.

Подигравките стартираха с хора, които публикуваха в коментарите под статуса снимки на състезателни коли на Мерцедес под логото на Ферари, както и различни меме-та. Туитът събра 900 лайка, но беше изтрит.

За да няма объркване, ето няколко кратки факта за Канада: столицата на страната е Отава, град с над 800 000 жители и четвъртият по големина. Намира се в източната част на страната (долния десен ъгъл на картата). Най-голямо население има Торонто – 2 млн. и 600 000 души в градската част и над 5 млн. и половина в рамките на целия метрополис. Намира се на брега на езорото Онтарио, по което минава границата със САЩ.

Монреал е вторият по големина град в Канада – над 1 млн. и 800 000 души в града и над 3 млн. и половина за целия мегаполис. Намира се близо до Отава и Торонто. Пистата Жил Вилньов е построена преди 40 години и се намира на малък остров в града.

Toront-Oh No: Ferrari ridiculed after tweeting image of 'Montreal' https://t.co/42w1POyCQs pic.twitter.com/c59shbJyWX