Мерцедес ще забавят представянето на новия си двигател и няма да го представят този уикенд в Канада заради притеснения за надеждността му. Шампионите заявиха, че проблемите в качеството ще наложат ъпгрейдът да бъде отложен за следващото състезание във Франция.

Закъснението ще се отрази и на клиентските отбори Уилямс и Форс Индия, но това няма да се отрази на представянето в Монреал, твърдят от компанията. Говорител на Мерцедес обяви, че всички коли задвижвани от техните двигатели, ще работят със спецификацията, която се използва от Австралия насам. След това всички ще получат нови задвижващи единици за надпреварата на пистата "Пол Рикар".

Сребърните стрели в момента водят временното класиране както при конструкторите, така и при пилотите след първите шест състезания от календара. Ако Люис Хамилтън постигне победа в неделя, то той ще изравни рекорда от седем триумфа в Монреал на Михаел Шумахер.

Междувременно, Рено и Хонда ще представят подобрените си двигатели, въпреки че не всички пилоти ще ги ползват, за да избегнат наказания. Според правилата за 2018 всеки има право само на три броя двигатели за целия сезон.

