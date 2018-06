Формула 1 обсъжда "фундаментални" промени във формата на състезателните уикенди, който е един и същ повече от десетилетие. Целта е да се привлече повече млада аудитория чрез осъвременяване на спорта.

Стив Нилсен – спортен директор на Ф1 и бивш мениджър в много отбори сред които Рено, Катерам, Торо Росо и Уилямс – твърди, че е от изключителна важност спортът да направи всичко възможно, за да обърне тенденцията за намаляващ брой ТВ зрители. Предишните опити показват, че промените във формата най-често се посрещат с негативни реакции сред ядрото твърди фенове на Формула 1. По тази причина Нилсен заявява, че Либърти Медиа провежда проучвания сред привържениците, каквито на са били правени досега в подобен мащаб.

"Едно от нещата, с които сме активно ангажирани в момента, е провеждането на огромни проучвания. Все още не сме приключили, но искаме да знаем какво искат наистина феновете от Ф1 – от заклетите запалянковци до спорадично наблюдаващите. Трябва да разберем какво харесват те, какво не им допада и как да ги привлечем да гледат повече".

"Толкова мащабно проучване не е правено никога досега, а резултатите от него ще имат много голямо отражение върху бъдещето на Ф1".

Всеки аспект от състезателния уикенд ще бъде разгледан, като сред обсъжданите идеи са премахване на съботните тренировки, квалификация под формата на спринт надпревара, както и по-кратки състезания в неделя.

"Имаме свои идеи, но искаме да съберем колкото се може повече мнения" каза Нилсен. "Зрителите намаляваха. Вече има известно подобрение, но Формула 1 трябва да се промени, за да ангажира по-широка аудитория. Много хора под 30 години не се интересуват особено от Ф1. Ние трябва да запазим основните ценности на спорта, но в същото време да привлечем по-младите хора".

