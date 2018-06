Макс Верстапен направи успешен опит да потуши част от напрежението около себе си като направи най-бързата обиколка в първата свободна тренировка в Монреал. Веднага след него се нареди лидерът във временното класиране Люис Хамилтън.

Верстапен постигна време от 1:13.302 с гумите хиперсофт и оглави една доста прашна тренировъчна сесия. Люис остана само на 0.088 сек. след Ред Була, но той използва само гумите ултрасофт – втори по бързина – така че загатна какво темпо ще можем да очакваме от Мерцедес през уикенда.

It's a glorious day to pump in the laps at a classic circuit



(Let's be honest, when isn't it? )#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/j82FLc7uhI