втората свободна сесия в Монреал. Засега, обаче, Мерцедес не са показали реалния си потенциал, тъй като и в следобедната тренировка не поставиха най-меките гуми хиперсофт. Отборът разполага само с пет комплекта от най-бързите смеси – с два по-малко от всички останали – и навярно ще ги "обуе" за кратко утре в третата тренировка.

It wouldn't be Montreal without these fellas... #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/Bo1cOxsovQ

Верстапен свали секунда и една десета от най-доброто си време от сутринта и остави Кими Райконен на десета от секундата зад себе си. Следобеда в Канада финландецът беше по-бърз от своя съотборник Себастиан Фетел, който остана пети.

Даниел Рикардо изпусна голяма част от сесията заради технически проблем. По тази причина той трябваше да изпълни квалификационната си симулация по времето, когато останалите правеха състезателни стинтове, но все пак записа трето място.

All of the action from a sunny free practice at the #CanadianGP See the full gallery https://t.co/6h40QYRuie #F1 pic.twitter.com/T7HFu1fXaS