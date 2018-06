Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен продължи да бъде най-бърз и в третата свободна тренировка преди квалификацията за Гран при на Канада в Монреал. Във врата му дишаха двете Ферарита на Себастиан Фетел и Кими Райконен, плътно следвани от другия Мерцедес на Люис Хамилтън. Четиримата пилоти в челото са плътно един до друг, разделени само в рамките на една десета от секундата.

Those Ferraris are looking QUICK on pink tyres



Kimi goes quickest, and is then pipped by teammate Vettel



The German's 1:11.648 is the time to beat in FP3#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/oNL1GMTDcW