Звездата на Ферари Себастиан Фетел нанесе своя удар в самия край на днешната квалификация за неделната Гран При на Канада и утре ще стартира от първа позиция. Четирикратният световен шампион не даде шанс на конкуренцията и с много силни последни две обиколки грабна днешния полпозишън в Мелбърн.

Зад Себастиан втори остана Валтери Ботас за отбора на Мерцедес. Финландецът се представи на ниво и бе по-бърз от титулувания си съотборник Люис Хамилтън. Британецът дори не успя да се доближи плътно до Валтери и утре ще трябва да се бори за победата в Канада от четвърта стартова позиция.

Пред Люис трети ще стартира много неудобният за всички пилоти Макс Верстапен от Ред Бул. Холандецът днес показа добра скорост и победи съотборника си Даниел Рикардо във вътрешния спор в отбора на Ред Бул. Рикардо не успя да вземе всичко от болида си и остана едва шести. Пред него на пето място се класира Кими Райконен от Ферари, който също бе далеч от темпото на съотборника си в Скудерия Фетел.

Пилотът на Рено Нико Хюлкенберг се класира най-близо до пилотите от големите три отбора Ферари, Мерцедес и Ред Бул. Германецът записа седми резултат, оставяйки зад гърба си осмия Естебан Окон от Форс Индия.

