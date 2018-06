Себастиан Фетел спечели своята победа №50 в Монреал. Тя беше и първа за Ферари в Канада от далечната 2004 година. Пилотът на Скудерия не изпусна водачеството нито за миг и не даде шанс на никой от преследвачите си да го доближи. Заради слабия резултат на Хамилтън, който завърши на пето място, Фетел поведе във временното класиране при пилотите с минимална преднина от 1 точка.

След края на надпреварата немецът заяви, че иска да се наслади на момента, и че в момента още не мисли за борбата за титлата.

"Все още има дълъг път дотам, така че не се притеснявам в момента за това, но е хубаво, че поведох".

"За мен е чест и съм много горд, а освен това днес трябва да си припомним Жил Вилньов".

Валтери Ботас беше единственият, който за кратко успя да скъси дистанцията, но не чак толкова, че да си позволи атака срещу Фетел.

"Перфектно" е добра дума да се опише това състезание. Вчера казах колко много означава това състезание за Ферари, така че е невероятно усещането от това, което постигнахме днес."

BREAKING: Sebastian Vettel scores his 50th career victory, and with it takes the lead of the championship! #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/CsedvRBgqf