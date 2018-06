Шефът на Мерцедес Тото Волф заяви, че отборът му трябва да се събуди след загубата в Гран при на Канада, като намекна, че може и да има последствия заради уикенд, пълен с грешки.

Безапелационната победа на Себастиан Фетел, която го изведе лидер във временното класиране, беше доста разочароваща за Волф. Босът на немския отбор бе крайно недоволен, тъй като пистата "Жил Вилньов" е традиционно силна за Мерцедес. Дори второто място на Валтери Ботас не е повод за радост според него.

"Много скапан резултат за нас. Ще го кажа така: това е силна писта за нас, но през целия уикенд правихме малки грешки".

"Единственото, което си мисля в момента, е, че трябва да се събудим. Изоставаме във всеки един аспект. Тук трябваше да си тръгнем с максимални точки, а вместо това се опитвахме да лимитираме загубите".

Запитан дали ще има последствия, Волф отговори, че такива трябва да има, и че ще направят вътрешна оценка.

Ники Лауда пък похвали добре свършената от Ферари работа.

"Първо, ние не можахме да използваме новия си двигател, което е част от проблема. Обаче трябва да признаем на Ферари, че техния пакет е невероятен. Колата им е фантастична, двигателят също, а и консумацията на гориво е отлична. Така че сега трябва да работим здраво. Ред Бул бяха изненада, но в крайна сметка останаха назад".

