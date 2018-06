Люис Хамилтън не беше обезсърчен след слабия резултат, който постигна в Гран при на Канада. Уикендът в Монреал беше труден за шампиона – той завърши на пета позиция и загуби лидерството във временното класиране. Още преди първата тренировъчна сесия британецът предрече тежък кръг за отбора си, тъй като Мерцедес бяха единствените, които нямаха ъпгрейд на двигателя. Прогнозите му се оказаха верни.

Въпреки това, Хамилтън не е твърде загрижен, тъй като остават още 14 състезания, в които отборът може да натиска здраво. "Трябва да продължим да натискаме. Този уикенд не го направихме, но съм сигурен, че ще се върнем по-силни за следващото състезание".

Люис критикува и новите правила за двигателите, след като стана ясно, че е трябвало да пази двигателя си по време на надпреварата в Монреал. "Надявам се, че няма да смъкнат позволената бройка двигатели на два, защото ще стане нелепо. Много по-забавно беше, когато имахме повече двигатели".

"На практика сезонът може да се завърти изцяло около надеждността, а не мисля, че някой иска да гледа това. Всеки иска истинска производителност. Според мен спортът е тръгнал в грешна посока" завърши Хамилтън.

We will come back stronger for the next race. It’s how you get back up that matters the most. We win and lose together, thank you so much for the support and positivity #TeamLH. Looking forward to France and until then we will keep our heads down and keep pushing @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/6PDJpPDHaP