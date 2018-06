Гран при на Канада в Монреал е едно от онези състезания, в които двигателите имат решаващо значение за представянето на отборите. Пистата "Жил Вилньов" демонстрира, обаче, колко много може да се извлече от останалите елементи на болидите. Всички тимове с изключение на задвижваните от Мерцедес пристигнаха с ъпгрейднати версии на своите мотори. Заговори се за подобрения от порядъка на "един процент" и "близо две десети от секундата". Най-интересното сравнение е може би между отборите, които ползват еднакви двигатели, но постигнаха много различни резултати.

Най-любопитната съпоставка е между Ред Бул и Макларън – първите клиенти на Рено вече 12 години, а другите – за първи сезон. По време на печално известното сътрудничество с Хонда (2015-2017) Макларън непрекъснато твърдяха, че имат най-доброто шаси, но според тях всичките им беди се дължаха на японския двигател. Това твърдение нямаше как да бъде проверено, тъй като бяха единствените, задвижвани от Хонда.

Въпреки че късно превключиха на Рено, Макларън имат възможност през 2018 да докажат твърденията за силно шаси, като се представят поне "първи в средата". Това, обаче, не се случва до момента. Отборът от Уокинг започна силно годината, но постепенно беше настигнат и задминат от заводския отбор на Рено, а сравненията с Ред Бул изглеждат излишни. Докато Нико Хюлкенберг и Карлос Сайнц се наредиха в точките като "най-добри извън челото", Вандоорн финишира с две обиколки изоставане, а Алонсо отпадна по-рано.

Същевременно, Ред Бул демонстрират как със същия този двигател може да се печелят състезания, и да дишат във врата на Ферари и Мерцедес. За тях сигурно решението дали да продължат с Рено или да преминат към Хонда става все по-трудно. От 2016 насам двигателят на френската компания непрекъснато се подобрява. От своя страна, Хонда също върви нагоре, а по думите на Гасли, който завърши 11-и в Монреал, ъпгрейдът го е изстрелял три места нагоре в класирането…

За Макларън може би идва моментът на отрезвяването, когато вече няма върху кой друг да хвърлят вината за продължаващата криза.

