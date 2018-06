Формула 1 тества камера, показваща гледната точка на пилота. Става дума за видео очила, които състезателят трябва да носи под каската. Пиер Гасли ги носи пробно в Монако, а в миналия кръг същото направи Ромен Грожан в Монреал.

Grosjean: Canadian GP #F1 camera glasses trial 'painful' but awesome: Romain Grosjean says Formula 1's helmet camera trial glasses are painful to wear, but he believes the footage they produce is "awesome" https://t.co/XQr84gBlvO Car Autos News pic.twitter.com/xeLo9T8ie9