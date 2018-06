Зак Браун отрече слуховете, че Фернандо Алонсо ще премине в Индикар за постоянно през 2019. Преди няколко дни шефът на Макларън оглавяваше делегация за състезанието от Индикар в Детройт, а негов спътник беше Луис Гарсия Абад – мениджър на Алонсо.

"Искам да подчертая, че Абад не беше с мен заради бъдещето на Фернандо. Целта на пътуването беше друга" заяви Браун пред американската преса. Той поясни, че задачата му е била да осъществи някои бизнес контакти.

Шефът на Макларън, обаче, не отрече, че има спекулации относно бъдещето на двукратния световен шампион, и че една от опциите пред него е да се състезава за тях в Индикар.

"Фернандо иска да се състезава, но е факт, че календарът на Ф1 е доста натоварен. Той се състезава вече много време. Фернандо не е взел решение за бъдещето си, но каквото и да е то, ще продължи в Макларън".

Браун призна, че Алонсо не харесва много съвременната Формула 1. "Ние се говорим с Фернандо. Той се забавлява и пилотира както никога преди, но също така е малко фрустриран, защото Ф1 е повече отборен спорт, отколкото индивидуален".

McLaren chief Zak Brown tells Sky F1: "IndyCar is looking like a strong possibility"



And what about Fernando Alonso's 2019 future?



"'I'm pretty sure it will be in a McLaren, whatever that is"