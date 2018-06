Бившият световен шампион от Формула 1 Дженсън Бътън обяви, че ще се ожени за втори път, след като е предложил на дългогодишната си приятелка Бритни Уорд. Бътън, който преди време имаше брак с Джесика Мичибата, се раздели с нея едва 12 месеца след сватбата през 2015. При това двамата бяха заедно от 2009-а – годината, в която той спечели шампионата във Ф1.

You saw it here first! Jenson Button and girlfriend Brittny Ward are ENGAGED https://t.co/6iRF4fi8C2 pic.twitter.com/OTSWo0oUf9