Състезателният директор на Формула 1 Чарли Уайтинг изказа предположение, че в бъдеще може да се въведе автоматична система за кариран флаг след грешката в Канада. В Монреал моделът Уини Харлоу размаха знамето след обиколка 69 от 70, защото местен служител объркал сметките и наредил да го направи. Подобен инцидент се е случвал и в миналото, когато футболната легенда Пеле изпуснал лидера и размахал карирания флаг твърде късно на пистата "Интерлагос".

Недоразумения като това в Монреал могат да предизвикат сериозни проблеми със сигурността. Маршалите биха могли да влязат на трасето, ако се подведат, че състезанието е свършило, но пилотите да не намалят, защото по радиото са им съобщили да продължават. За да не се стига до опасност от инциденти, Уайтинг предлага официалният сигнал за край на състезанието да светва на таблото над стар-финалната права.

"Смятам, че трябва да помислим за по-добър сигнал за финал на надпреварата. Карираният флаг е нещо традиционно, но както виждаме днес, може да предизвика грешки".

Уайтинг добави, че ако се прави промяна, тя трябва да е добре обмислена, защото дори сигналът да е светлинен, пак трябва да се активира по някакъв начин в даден момент.

"От друга страна, редно е да се обсъди дали е толкова необходимо да правим промени заради нещо, което се случва веднъж на 10 години".

Formula 1 race director Charlie Whiting has suggested an automated chequered flag system could be introduced in the future following the controversy of the Canadian Grand Prix. https://t.co/9eo596tWqk