Жак Вилньов отправи остра критика не само към Макс Верстапен, но и към легендата на Ф1 Ники Лауда. Вильов, който е световен шампион за 1997 с Уилямс нарече Верстапен "дете", след като младият холандец заплаши журналисти в Монреал, че ще им "набие една глава". По-дразнещо за Жак били думите на Ники Лауда, че Верстапен много приличал на Жил Вилньов.

Red Bull driver Max Verstappen says he "might headbutt someone" if he continues to be asked about his series of crashes and mistakes.



