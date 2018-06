Валтери Ботас е на мнение, че Мерцедес не отиват на пистата "Пол Рикар" като фаворити за победата, особено след показаното от Ферари в Канада миналия кръг.

Гран при на Франция прави дългоочаквано завръщане след десетилетие пауза. Този път надпреварата ще се проведе на пистата "Пол Рикар", която не е била домакин на Ф1 от 1999 година насам.

Мерцедес трябва да представят най-новия си ъпгрейд, след като бяха принудени да го забавят в Канада заради проблеми с надеждността. Тото Волф определи победата на Ферари в Монреал като "събуждане по телефона" за действащите световни шампиони. Ботас и Хамилтън трябва да започнат отново да печелят.

"Отидохме в Канада с мисълта, че на теория пистата е добра за нас" каза Валтери. "Мислехме си дори, че със стария двигател имаме добър шанс да се борим за победата. Но не се оказа така. Това показа колко е оспорвана надпреварата в техническото разработване и че трябва да продължим да наваксваме".

"Определено не сме фаворити за Гран при на Франция, това е факт".

"Не можем да обвиняваме само двигателя, има причини и в самата кола. Трябва да подобрим болида. Видяхме, че на писти с много завои като Монако сме доста далече от това да сме най-добрата кола. Със сигурност трябва да работим по всички параграфи" завърши финландецът.

Mercedes can't consider themselves favourites for #FrenchGP, says Valtteri Bottashttps://t.co/TODiT8NBxs#SkyF1 pic.twitter.com/810Lnk7ykB