Ред Бул приключи своето 12 годишно партньорство с Рено и избера двигателите на Хонда за 2019. В отговор на това босът на французите Сирил Абитбул заяви, че най-добрият отговор на Рено би бил да ги надвият на пистата.

"Ще направим всичко възможно те да съжаляват за това решение" каза Абитбул пред Аутоспорт. "Тоест, ще направим най-доброто, което можем, на пистата, под цветовете на нашия собствен отбор".

Абитбул каза още, че е много вдъхновен от предстоящото подобрение, което ще представи Рено по-късно пред сезона. "На този етап няма причина Ред Бул да не го получат, въпреки че ни предстои да потвърдим детайлите по реализацията на новите спецификации на двигателите".

Шефът на Рено сподели още, че не е изненадан от решението на Ред Бул. Той дори го бил очаквал още когато Торо Росо се разменили с Макларън. Според него въпросът е по-сложен от простото сравнение в производителността на френските и японските двигатели. Абитбул призна, че Рено не може да предостави някои неща на Ред Бул, като например финансова подкрепа или достъп до фабриката, защото фокусът им е насочен към техния заводски отбор.

Абитбул добави още, че оставането само с един клиентски отбор в лицето на Макларън е добро, защото ще им помогне да се фокусират.

