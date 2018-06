Само преди 12 месеца Хонда се опасяваше дали ще продължи да бъде доставчик на двигатели във Формула 1 заради разтрогнатата сделка с Макларън и липсата на друг клиентски отбор по това време. Сега обаче Хонда постигнаха голям успех, убеждавайки Ред Бул – четирикратен шампион при конструкторите, да използва именно техните двигатели за сезон 2019 и 2020.

Моторспорт мениджърът на Хонда Масаши Ямамото заяви, че първият приоритет от началото на 2019 г. за него е да се увери, че отборът се справя не по-зле от моментната си форма.

"Като за начало не искаме представянето на Ред Бул да пада под настоящото ниво. Целта ни обаче е да ги изведем на по-високо стъпало от това в момента. Ред Бул имат няколко титли и тази година вече спечелиха няколко състезания. Очевидно е, че имат и много добро шаси. Това означава, че имаме добри шансове за успех заедно и дава допълнителна мотивация на всички в Хонда, но в същото време оказва огромно напрежение и ни прави изключително отговорни", заяви Ямамото.

Big day for Honda...



First an engine deal with Red Bull, then an assist for #JPN in the #WorldCup https://t.co/i9MUc2YaIz