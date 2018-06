След решението на Ред Бул да премине към двигатели Хонда, Даниел Рикардо се оказва в тънка позиция. Една от опциите пред австралиеца е да преподпише с досегашния си отбор с надеждата, че те ще бъдат достатъчно конкурентно способни да се борят за титлата през следващите два сезона. Ако представянето на моторите на Рено беше предвидимо, то това не се отнася до бъдещето с Хонда – никой не знае дали тимът на енергийната напитка ще се представя по-добре, по-зле или поне по същия начин с японски двигател.

За Ред Бул решението е стратегическо и те гледат напред в дългосрочен план. За съжаление, Рикардо не разполага с повече време за чакане, тъй като годините си вървят, така че той трябва да атакува мечтата си в близките 2 сезона – после може да е вече късно. При Хонда има видимо подобрение, но кой може да каже дали през 2019 няма да страдат от гръмнали двигатели или други проблеми?

От друга страна, алтернативните възможности започват да намаляват. Ферари държат най-много на Фетел, а той не би се зарадвал да види отново стария си съотборник с широката усмивка. Още повече, за предпочитане е да дадат шанс на някой от младите си пилоти, ако Кими отпадне от сметките.

Мерцедес изглежда по-широко отворена врата за Даниел, но немският отбор най-вероятно ще предпочете да запази Валтери Ботас, който подобри представянето си през настоящия сезон. Финландецът е тих и скромен, и изглежда не се съпротивлява към ролята на втора цигулка. След като доминацията на Мерцедес вече приключи, те имат нужда от отборна игра срещу опонентите от Ферари, а не от два остри камъка, всеки от които иска титлата за себе си.

В крайна сметка Рикардо може би няма друг избор, освен да остане в Ред Бул, пък каквото сабя покаже. Разбира се, ако Алонсо се оттегли, в Макларън сигурно веднага биха го взели. Това ще бъдат добри новини за банковата сметка на Даниел, но не и за шампионските му амбиции, поне не на този етап.

#Formula1



What @redbullracing's new engine deal means for @danielricciardohttps://t.co/KZajM3WpdE