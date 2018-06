Люис Хамилтън сподели каква е мотивацията му за Гран при на Франция този уикенд пред изданието Пейпър Мегъзин. Британецът изгуби водачеството във временното класиране, след като завърши пети в миналия кръг, докато прекият му опонент Себастиан Фетел се поздрави с безапелационна победа в Монреал. Хамилтън, който има четири световни титли зад гърба си, заяви, че все още ври и кипи в напрегнатата битка за шампионата тази година.

"Има много неща, които ме мотивират. Желанието ми да спечеля този шампионат е по-силно от всякога" каза Люис.

"Занимавам се с доста различни неща в моя живот и имам разностранни интереси, но нищо от тях не би било възможно без състезаването. Състезанието е в сърцето ми и е над всичко останало".

"Толкова много време, отдаденост и жертви съм направил, за да се намирам там, където съм сега, и много обичам това, което правя. Обожавам надпреварите и предизвикателствата".

Колкото до предстоящото Гран при на Франция, пилотът на Мерцедес не е сигурен какво да очаква, особено след колебливите състезания в Монако и Канада.

"Идея си нямам какво ще представлява. Дали ще бъде скучно като в Монреал или пък вълнуващо? Може ли да се получи като в Баку? Нямам никаква представа. Все пак се надявам да се получи добро".

