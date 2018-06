Люис Хамилтън започна по най-добрия начин уикенда за Гран при на Франция като поведе двата Мерцедеса в първата тренировка на пистата "Пол Рикар".

Британецът, който няма победа от Испания насам, беше с една десета по-бърз от своя съотборник Валтери Ботас и записа 1:32,231 – рекордна обиколка за новата конфигурация на трасето. Трети се нареди Даниел Рикардо пред двата болида на Ферари.

Докато австралиецът беше само на три десети зад лидера, Макс Верстапен остана на цяла секунда зад Хамилтън.

Темпото на Ферари не беше достатъчно добро. Кими Райконен изостана на почти 8 десети, а Себастиан Фетел беше още две десети по-назад, защото имаше проблеми с настройките на колата си.

Сесията беше интригуваща, тъй като Франция не е била домакин от 10 години на Ф1, а пистата "Пол Рикар" – от 28. Не се размина и без инциденти, тъй като Зауберът на Маркус Ериксон се запали. Ериксон загуби контрол при 12-и завой и последвалия удар възпламени двигателя му. Слава Богу, пилотът бързо напусна болида и се яви в медицинския център.

RED FLAG



Marcus Ericsson slides off into the wall with a few minutes to go



His car sets ablaze, but the Sauber man appears to be okay#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/rEkE1fbptA