Действащият световен шампион Люис Хамилтън затвърди доброто си представяне и във втората свободна тренировка преди Гран при на Франция на пистата "Пол Рикар". Британецът продължи да бъде най-бърз, а следобед зад него се наредиха двата Ред Була, като по-силен беше Даниел Рикардо.

Тренировъчната сесия протече в горещи условия, като температурата на асфалта достигна 48 градуса. Имаше прекъсване заради инцидент със Серхио Перес, който загуби колело на висока скорост между завои 5 и 6. Мексиканският пилот остана невредим, след като болидът му остана неподвижен, но ситуацията предизвика временно прекъсване с червен флаг.

