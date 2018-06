Водачът във временното класиране при пилотите Себастиан Фетел призна, че просто не е успял да се оправи с болида си в първия тренировъчен ден във Франция.

"Мисля, че колата е бърза, но аз не успях да бъда бърз с нея днес" сподели немецът. "Има и такива дни".

Четирикратният световен шампион даде пето време и в двете тренировъчни сесии, но следобеда беше над секунда по-бавен от основния си съперник за титлата Люис Хамилтън.

За Фетел не е нещо ново да се лута в петъчния ден, но да намери как да доминира в събота и да се бори за полпозиция. Друг е въпросът, обаче, дали не показва истинската си форма или пък просто наистина е бавен.

"Пистата е сложна, не е лесно да разгадаеш всичко правилно".

Фетел призна още, че не е успял да намери най-добрата траектория за себе си, и че все още търси оптималната линия.

"Дългите стинтове бяха добре, с постоянство, но не съм видял какво са направили останалите отбори, за да сравнявам".

"Колата има потенциал и се надявам до утре да успеем да го отключим".

