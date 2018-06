Пилотът на Мерцедес Валтери Ботас бе най-бърз в съботната свободна тренировка на пистата "Пол Рикар" във Франция. Не всички пилоти успяха да запишат скоростна обиколка, защото сесията беше провалена от дъжд. Почти цялото време премина в чакане да спре да вали. Дъждът не беше пороен, но достатъчно обилен, така че да не може да се кара.

Ботас имаше нужда от повече обиколки, тъй като в петъчния ден той получи повреда и не успя да реализира планираните симулации на квалификация и състезание. Втори след него се нареди Карлос Сайнц младши с Рено, следван от Шарл Льоклер със Заубер, Фернандо Алонсо с Макларън и Себастиан Фетел с Ферари.

The rain has stabilised. Fernando puts on the Full Wets and heads out for a taster lap. The crowds are delighted. #FrenchGP pic.twitter.com/UkwEPqcvFo

Заради неспиращия дъжд няколко пилоти изобщо не успяха да направят обиколка на сухо – Даниел Рикардо, Люис Хамилтън, Кими Райконен и Макс Верстапен. Десетина минути преди края на тренировката на пистата се пробваха двойките пилоти от Макларън, Торо Росо, Уилямс и Шарл Льоклер от Заубер.

Not much running in FP3 for any of the teams @BrendonHartley and @PierreGASLY got a few laps in though! Qualifying coming up... #FrenchGP #F1 pic.twitter.com/iKJlphhpGi