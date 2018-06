Отборът на Мерцедес наложи тотална доминация от първата тренировка вчера до края на днешната квалификация при завръщането на Формула 1 във Франция. Люис Хамилтън спечели с лекота на пистата "Пол Рикар", а гърба му утре ще пази съотборникът му Валтери Ботас от втора позиция. Финландецът изостана от британския си съотборник на 0.118 сек.

Jump on board for your ultimate @PaulRicardTrack experience



As Lewis Hamilton takes his first pole position in France#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/ALHgXIr8KX — Formula 1 (@F1) June 23, 2018

Vettel: "In the end I'm happy because the car should be good in the race" #FrenchGP #F1 pic.twitter.com/4DaKq1NlZ4 — Formula 1 (@F1) June 23, 2018

Макс Верстапен успя да се пребори за четвъртото място със съотборника си в Ред Бул Даниел Рикардо, който остана пети. Холандецът обаче е твърде далеч от темпото на лидерите и изостана с 0.7 секунди и най-вероятно силите му ще стигнат за борба с пилотите на Ферари.

BREAKING: Lewis Hamilton takes his 75th career pole position, and the first in France for ten years! #FrenchGP #F1 pic.twitter.com/BqCZGIUrFn — Formula 1 (@F1) June 23, 2018

Другият пилот на "Черните кончета" Кими Райконен отново не бе на ниво и утре ще трябва да се бори за по-челно касиране от шесто място. Седми се нареди Карлос Сайнц от Рено, а силното представяне на Шарл Леклер от Заубер му донесе осма стартова позиция. Топ десет в подреждането на стартовата решетка във Франция допълниха пилотите на американците от Хаас Кевин Магнусен и Ромен Грожан.

Най-бърз от останалите днес бе Себастиан Фетел, но и четирикратният световен шампион не успя да се доближи до темпото на фаворитите от Мерцедес. Така звездата на Ферари и водач в класирането при пилотите остана на 0.371 сек. от Хамилтън и той, и Скудерия ще трябва да променят работата на болида, ако искат да се борят за победата във Франция.