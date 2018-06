От свободните тренировки в петък и събота и квалификацията в събота отборът на Мерцедес наложи тотална доминация и респектира всичките си съперници. Борба за полпозишън вчера нямаше и Люис Хамилтън логично победи съотборника си Валтери Ботас за първа стартова позиция. Финландецът е втори и ще пази гърба на Люис от евентуална атака на стартиращите зад тях.

Най-близо от трето място ще пробва атака Себастиан Фетел от отбора на Ферари. Не е ясно обаче дори и да успее, дали скоростта в състезателни условия ще е достатъчна за борба с пилотите на Мерцедес за победата днес. Четвърти и пети са съотборниците в Ред Бул Макс Верстапен и Даниел Рикардо, а от шесто място по-челно класиране ще търси другият пилот на Скудерия Кими Райконен.

На старта Хамилтън удържа лидерството си, но зад гърба на британеца стана напечено. Фетел стартира по-добре и от двата болида на Мерцедес, но попадна между тях и нямаше откъде да ги изпревари. При спирането Ботас затвори завоя, а Себастиан с блокиране на гуми не успя да спре и го удари. Инцидентът завърши с излизането на колата на сигурността, счупено предно крило за Фетел и спукана задна гума на Валтери.

