Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен направи чисто състезание и се класира втори на пистата "Пол Рикар" при завръщането на Гран при на Франция. Холандецът се държеше на около две секунди зад лидера Хамилтън в ранните обиколки на надпреварата, но призна, че Люис е диктувал темпото.

Пилотът на Мерцедес, който си върна водачеството във временното класиране в шампионата, беше начело на колоната през цялото време напълно необезпокояван. Макс Верстапен го следваше от втора позиция, след като на старта се възползва от катастрофата на Фетел и Ботас, която ги извади от борбата за подиума.

Макс завърши състезанието на 7 секунди зад британеца, като реално нито веднъж нямаше надежда да го атакува.

"Добре беше" каза пилотът на Ред Бул при качването на своя първи подиум във Франция. "Опитах се да следвам Люис, но той диктуваше темпото".

"Не ми се наложи да се боря за второто място, но все пак е хубаво да си на подиума".

Колкото до инцидента в първата обиколка, Макс коментира: "На старта всеки се опитва да вземе позиция и на всеки може да сбърка".

On their way to the podium..#F1 #MaxVerstappen #FrenchGP pic.twitter.com/3b2ozp7Gz8