Ники Лауда заяви, че Себастиан Фетел е трябвало да получи по-сурово наказание за катастрофата, която предизвика във Франция. Фетел се блъсна в Ботас още на първия завой при старта на Гран при на Франция на пистата "Пол Рикар". И двамата претърпяха повреди, заради които се наложи да посетят бокса и да започнат наново състезанието от дъното на колоната.

Стюардите отсъдиха на Фетел наказание от 5 секунди, което пилотът на Ферари изтърпя при второто си влизане в бокса. На практика, обаче, това не повлия на неговото състезание, защото той си осигури много голяма преднина пред Ботас. Причината за по-слабото темпо на пилота на Мерцедес се оказа повреда в пода на болида вследствие на инцидента.

"Като си помислите какво можехме да постигнем, а след това – как Фетел получи само 5 секунди заради огромна грешка… просто не разбирам. Много меко наказание" заяви Лауда пред Скай Спортс.

"Можеха да му дадат по-сурово наказание. Пет секунди нищо не е. Той на практика съсипа своето състезание и това на Валтери".

