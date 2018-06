Даниел Рикардо заяви, че ще говори с Хонда, преди да направи избор за кой отбор да се състезава от 2019 година. След като Ред Бул взеха решение да сменят Рено с Хонда от следващия сезон, австралиецът сравнява офертите на Ред Бул и Макларън, а може би и на Ферари и Мерцедес.

"Следващата седмица Ред Бул ще ме притиснат да взема решение. Искам да говоря с Хонда, за да разбера по-добре прехвърлянето към техния двигател. Опитвам се да събера пъзела, но съм оптимист".

Шефът на Макларън Ерик Булие потвърди, че отборът проявява интерес към Рикардо, след като може да се наложи да намерят заместник на Фернандо Алонсо. "Ние харесваме Даниел, а лично аз го познавам от много, много години. Докато пилот от такъв калибър е на пазара, винаги търсиш възможност за преговори" заяви Булие.

Ако Рикардо напусне Ред Бул, много е вероятно отборът да си върне обратно отпуснатия "под наем" Карлос Сайнц младши от Рено.

"Ситуацията на пазара е необичайна, но ние сме доволни от пилотите, които имаме. Ще видим дали нещо ще се промени през следващите седмици" призна съветникът на френския тим Ален Прост.

