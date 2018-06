Ред Бул няма да поставя никакви ограничения пред двигателя на Хонда, когато японската компания започне да разработва дизайна за следващата година, заяви Крисчън Хорнер. Тимът обяви официално миналата седмица, че ще използва двигателите на Хонда през 2019 и 2020. Според шефа на отбора, решението е било недвусмислено и напълно оправдано.

"Сега Рено са в ситуация, в която си имат собствен заводски отбор, и си имат различни приоритети" отбеляза Крисчън Хорнер пред Скай Спортс.

"Всички виждаме прогреса, който отбелязва Хонда. Доста промени настъпиха при тях в последните девет месеца. За нас те със сигурност са най-подходящият партньор за в бъдеще".

"Нашата мантра ще бъде – действайте, постройте най-добрия двигател, който можете, а ние няма да ви поставяме никакви ограничения относно внедряването му, ще се постараем да пасне идеално" допълни Хорнер.

Въпреки проваленото партньорство с Макларън, Хорнер настоява, че решението Ред Бул да работи с тях е на първо място инженерно-техническо. Финансовите аспекти са били на втори план.

"Ние се интересуваме най-вече от отворената възможност и от потенциалните ползи".

"Опитът на Макларън си е опит на Макларън. Виждате, че не са скочили изведнъж на световно ниво откакто смениха доставчика си. Ние направихме избора, защото вярваме, че ще бъдем конкурентноспособни и ще преодолеем разликата с Мерцедес и Ферари. Наистина го вярваме".

