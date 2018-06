Очаква се отборът на Мерцедес да обяви официално пилотите си за 2019. Миналия уикенд, по време на състезанието във Франция Люис Хамилтън даде най-силното досега потвърждение, че договорът му е финализиран.

"Ще се случи и смятам, че ще бъде скоро" заяви лидерът в шампионата на пистата "Пол Рикар".

Въпреки че циркулираха редица слухове за Даниел Рикардо и Естебан Окон, очаква се ако Хамилтън е предподписал, Ботас да остане негов съотборник.

Босът на тима Тото Волф също направи изявление в подобен дух, цитиран от финландската преса: "Не може да закъсняваме повече. Ще го обявим съвсем скоро". От думите му стана ясно, че най-желаната опция от отбора е да запази сегашните си пилоти.

"Валтери върши невероятна работа, така че в момента няма причина да променяме състава" заяви Волф.

Според слуховете, много вероятно е официалното потвърждение да се случи още в следващите дни, дори преди Гран при на Австрия.

Lewis Hamilton could sign new Mercedes contract before British Grand Prix Silverstonehttps://t.co/TuJmwxft43#F1 #FrenchGP pic.twitter.com/HFeNOPEHOt