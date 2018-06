Понякога е лесно човек да забрави колко отдавна е Кими Райконен във Формула 1. Финландецът дебютира през далечната 2001 с отбора на Заубер. Следват пет години в Макларън (от 2002), а по това време младият Люис Хамилтън е още тинейджър. Британецът разказа, че е играел на Ф1 на плейстейшън, и като фен на Макларън винаги избирал да се състезава като Кими.

Може би очаквате, че Райконен би прегърнал Хамилтън или поне би се усмихнал, чувайки подобно признание. Но да не забравяме, че става дума за Ледения. Гледайте видеото в Туитър:

So Lewis, who did you used to be on the #F1 game? pic.twitter.com/3H9e6idKPA