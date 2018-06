Кими Райконен може би има бъдеще във Формула 1 въпреки слуховете, че Ферари смята да го замести с изгряващата звезда Шарл Леклер през 2019. Говори се, че финландецът е в полезрението на Макларън, които от своя страна търсят друг опитен пилот на мястото на Фернандо Алонсо.

Райконен е в последните шест месеца от договора си с Ферари, но се надява да му бъде предложено да остане. Той подписа удължаване с една година по средата на миналия сезон, а сега се надява, че ще продължи в спорта и след 2018. Ледения иска да остане във Ферари, с които спечели шампионската титла през 2007, но откакто се върна през 2014 не е спечелил нито едно състезание. Кими не е на нивото на съотборника си Себастиан Фетел, а пък конкуренцията в лицето на младия талант Леклер застрашава оставането на ветерана.

Според Скай Спортс Макларън проявяват интерес към 38-годишния Райконен, защото имат силна нужда от пилот с опит, в случай, че Алонсо напусне Ф1 след края на годината. Отборът се надява Фернандо да остане, но са длъжни да мислят за алтернативи. Даниел Рикардо е начело в техния списък, но австралиецът иска със сигурност да се бори за титлата – нещо, което Макларън не могат да му обещаят в скоро време.

Така че изглежда вратите на Макларън са отворени за евентуално завръщане на Ледения. Вероятно нито той, нито тимът си правят илюзии, че ще успеят бързо да върнат старата слава на отбора, но със сигурност могат да си бъдат полезни взаимно: Кими като човек с опит, който да помогне в развитието на колата, а те – като богат и може би все още престижен пристан за състезатели в предпенсионна възраст.

