Люис Хамилтън изведе Мерцедес на върха на класирането в първата свободна тренировка преди Гран при на Австрия. Защитаващият титлата си британец беше 0.127 секунди по-бърз от своя съотборник Валтери Ботас. На 0.107 секунди зад втория Мерцедес се нареди Макс Верстапен. Директният съперник на Хамилтън за титлата Себастиан Фетел беше четвърти на малко над три десети зад него.

Ромен Грожан остана седми като най-бърз от средата след Даниел Рикардо с Ред Бул и Ферарито на Кими Райконен.

Мерцедес представиха голям ъпгрейд на аеродинамичния си пакет с надежда да направят сериозна стъпка напред спрямо Ферари тази година. Рено пък най-сетне внедриха новия MGU-K – частта от хибридната система, която възстановява енергията от задната ос. Французите също показаха и квалификационен режим на двигателя с увеличена мощност.

Новият елемент, обаче, в петък беше поставен единствено в заводските болиди на Рено, както и в Макларъна на Стофел Вандоорн. Другият Макларън на Алонсо, както и двата Ред Була избраха да не го използват този уикенд. И тримата пилоти, които внедриха новия MGU-K, ще бъдат наказани на стартовата решетка, а Ред Бул не искат да рискуват подобен сценарий в домашното си състезание.

