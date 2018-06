Люис Хамилтън и Валтери Ботас отново продължиха доминацията на Мерцедес в Австрия, след като завършиха на върха на класирането и във втората свободна тренировка от началото на уикенда. За разлика от сутринта, следобед на трета позиция изскочи Себастиан Фетел с Ферари, който изостава на 14 точки от Хамилтън в шампионата.

Себ допусна грешка на старта миналия уикенд във Франция, но сега имаше опасност без негова вина да пострада в инцидент. Стофъл Вандоорн налетя с болида си върху Ферарито в боксовете, но не се стигна до удар. Макларън, обаче, получиха наказание за опасно излизане.

Лошата новина за преследвача на Мерцедес е фактът, че Хамилтън записа най-бързата обиколка за деня с най-твърдите гуми на Пирели за този уикенд – софт. Впоследствие Люис изпробва и ултрасофт, но не подобри резултата си, а се оплака от сериозно недозавиване. Валтери Ботас пък записа своята най-добра обиколка със смесите супер софт.

FP1 REPORT: @MercedesAMGF1 are in charge after first practice >> https://t.co/6Z38hQcvzB #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/mo8SXVN1Wd

Двата Ред Була се наредиха четвърти и пети, като за разлика от сутринта Рикардо беше по-бърз от Верстапен. Кими Райконен остана шести и на практика се оказа най-бавен от лидерите.

Най-добри от средата на колоната бяха пилотите на Хаас Ромен Грожан и Кевин Магнусен, като французинът беше само една десета по-бавен от Кими.

Девети резултат записа Пиер Гасли с Торо Росо, въпреки че изпусна девети завой и се озова в чакъла. Това предизвика червен флаг за пет минути, но по-късно французинът се завърна на пистата.

RED FLAG Pierre Gasly is beached in the gravel with a wonky front wheel #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/9KAJtfrBfp

Изненада беше представянето на Стофъл Вандоорн, който даде десето време и показа признаци на живот за Макларън, които сутринта не бяха на лице. Алонсо от своя страна имаше доста трудна сесия, защото при първото излизане повреди пода на болида си, което доведе до смяна.

Our duo of MCL33s are both out on track making the most of the final minutes of #FP2. #AustrianGP pic.twitter.com/PxjPJjscjo