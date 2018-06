Люис Хамилтън позира в пола за корицата на британското издание на списание GQ, за да "направи компенсация" за гафа с неговия племенник миналата зима. В края на декември пилотът пусна видео в социалните мрежи, в което казва на своя невръстен племенник, че момчетата не носят рокли. С този пост Люис си навлече огромния гняв на мрежата – някои заради обида от джендър гледна точка, а други просто защото никое дете не заслужава такова отношение. Хамилтън се извини многократно и каза, че съжалява, като дори дълго време пази мълчание в социалните мрежи.

Сега британецът позира в два различни шотландски килта, за да признае грешката си още по-убедително. "Все още съжалявам и днес, а освен това смятам, че в живота човек трябва да бъде отговорен за своите действия и думи, за това и аз си нося отговорността".

‘I want to make amends’ Why @LewisHamilton refuses to skirt the issue. Buy the digital edition to read the full interview now https://t.co/JC0nd8dpDB (kilt by @TommyHilfiger ) pic.twitter.com/FxmZhTaRHv

"Бил съм обект на много критики, но въпреки това в живота си съм правил неща, които не бих се върнал да променя, защото не бих станал човека, който съм днес, и не бих имал акъла, който имам днес".

"Нямаше да порасна, ако не падах и не ставах. Много от нещата, които съм преживял, бяха доста тежки за преодоляване, и съм си мислел, че няма да успея да се справя, както и с това".

Well, Lewis Hamilton for GQ. I'm not sure about the whole Buffalo things nor that it concerns me yet for an "apology" or communication crisis at least he played it. That's still better than y'all Iphone's note. Hope the nephew like it.https://t.co/38lmZOpgt7 pic.twitter.com/LTnOw81Vli