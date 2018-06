Себастиан Фетел успя да направи най-бързата обиколка в третата свободна тренировка преди Гран при на Австрия, като изпревари Люис Хамилтън с едва 29 хилядни от секундата. Съотборникът му Кими Райконен се нареди четвърти след другия Мерцедес на Валтери Ботас и на практика Ред Бул се смъкнаха до пето и шесто място.

Третата свободна тренировка се оказа доста трудна за отбора на енергийната напитка, тъй като Верстапен и Рикардо не успяваха да настигнат темпото на Ферари и Мерцедес. Най-големият проблем се появи за Верстапен, когато десетина минути преди края на сесията болидът на холандеца внезапно изгуби мощност при завой 4. Макс паркира отстрани и с това за него тренировката приключи преждевременно.

Ромен Грожан и Кевин Магнусен изведоха Хаас като най-бърз отбор в средата на решетката. Най-близко време до тях постави Карлос Сайнц, който се нареди осми. Леклер впечатли с десето време за Заубер, но получи повреда, вероятно в двигтателя.

Now @Charles_Leclerc has pulled up



"I need to stop. I think there's something wrong with the engine"#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/ApSEdpCtpt