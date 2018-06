Пилотът на Мерцедес Валтери Ботас ще стартира от първа позиция в утрешната Гран При на Австрия, след като спечели днешната квалификация на пистата "Ред Бул Ринг". Финландецът показа много добра скорост и успя да изненада двамата фаворити и водачи в класирането при пилотите и звезди на Мерцедес Люис Хамилтън и Ферари Себастиан Фетел.

Люис успя да задържи атаката на Себастиан и така бетонира първа стартова редица за Сребърните стрели. От своя страна Фетел отново бе най-бърз от останалите, но това не улеснява задачата му за утре, защото, както във Франция, ще трябва да атакува два болида на Мерцедес. Пилотът на Ферари също показа добра скорост и с изоставане от само 0.334 сек. от лидера Ботас борбата за победата утре изглежда заплетена.

Другият пилот на Ферари Кими Райконен не успя да влезе в борбата за челните позиции в днешната квалификация и остана четвърти на повече от половин секунда изоставане от Валтери. Пилотите на Ред Бул разочароваха с представянето си днес на домашната си писта. По-челно класиралият се пилот на тима бе Макс Верстапен, който ще пробва да зарадва австрийската публика от пета стартова позиция.

Ромен Грожан изненада всички със скоростта си и с шестото си място раздели двата болида на Ред Бул. Така французинът остави на седмо място австралийския пилот на Ред Бул Даниел Рикардо. Кевин Магнусен от американския отбор на Хаас се класира осми.

Подреждането в топ десет допълниха съотборниците в Рено Карлос Сайнц и Нико Хюлкенберг. Голямата звезда на Макларън-Рено Фернандо Алонсо отново го очаква тежък уикенд, след като утре започва надпреварата в Австрия от 14-а позиция. Съотборникът му в британския тим Стофъл Вандоорн остана едва 16-и.