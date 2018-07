Пилотът на Ферари Кими Райконен остана доволен, че с Макс Верстапен не са катастрофирали при контакта помежду им в първата обиколка на Гран при на Австрия. Финландецът изненадващо атакува двата Мерцедеса на старта и излезе втори от завой 1, но скоро след това се върна на трета позиция. Там Ред Булът на Верстапен закачи с предна дясна гума задна лява на Ферарито, в резултат на което Ледения за миг изгуби стабилност и холандецът го изпревари. До инцидент не се стигна.

"Ред Булът ме удари отзад" докладва Кими по радиото. Последва разследване от страна на стюардите, но те не установиха нищо нередно.

"Очевидно много неща се случиха в първата обиколка на състезанието, аз изпуснах правата и останах малко встрани. На шести завой Ботас малко ме притесни, Верстапен се възползва, а аз се опитах да се измъкна от външната страна. Докоснахме се и аз загубих темпо".

"Добре стана, че не се извадихме един-друг от състезанието при борбата за този завой. Не е лесно да стоим близо един до друг при такива обстоятелства. Не беше идеално за мен, но е нормално и се случва".

На въпрос дали е можел да спечели, ако е имало още няколко обиколки, Кими отговори:

"Естествено, че беше възможно, но обиколките са си толкова. Лесно е да кажеш "ако това" - "ако онова".

"Резултатът е добър от гледна точка на това, че Мерцедес не взеха нищо. Но е ясно, че искам да победя. Накрая имахме добра скорост, но днес не стигнахме до труимфа".

- Kimi Raikkonen finishes in P2



This is his 96th Career Podium



He also set a New Lap Record: 1:06.957 #AustrianGP #F1 #Kimi7 pic.twitter.com/2JnhVqMfib