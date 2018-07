Себастиан Фетел отново е начело във временното класиране в шампионата на Ф1 за 2018. Той завърши трети след победителя Макс Верстапен и съотборника си Кими Райконен и призна, че се е опитвал да ги притисне, но не е успял.

Скай Спортс го попитаха дали според него след отпадането на Хамилтън е трябвало Ферари да накара Кими да го пусне напред, но немецът отговори отрицателно.

"Не, защо? Макс спечели състезанието, защото си го заслужи. Беше силно представяне без грешки от негова страна. Кими също направи всичко възможно".

"Аз се опитвах да ги настигна и двамата. Кими натискаше колкото може, аз също. И двамата наближавахме, но не беше достатъчно".

Фетел си тръгна от Австрия с точка преднина пред Хамилтън, но заяви, че е можел да се представи и по-добре, ако не било наказанието с три места на старта. Той го получи заради блокиране на Карлос Сайнц по време на квалификацията.

"Доволен съм от подиума, но и за двама ни можеше да е по-добре".

