Шефът на Мерцедес Тото Волф призна, че отборът му не е успял да реагира навреме и адекватно при излизането на виртуалната кола на сигурността на състезанието в Австрия. Решението Хамилтън да не смени гуми провали състезанието му далеч преди да се стигне до отпадането по технически причини.

До обиколка 15 всичко изглеждаше като туристическа обиколка на автопилот за отбора на Мерцедес, но тогава отпадна Ботас заради хидравличен теч. Валтери паркира колата встрани на пистата, което доведе от изваждането на виртуалната кола на сигурността. Ферари и Ред Бул мигновено вкараха болидите си за смяна на гуми, докато Люис остана на трасето. По-късно му се наложи да спре за смяна и се смъкна до четвърто място. Няколко обиколки преди края дойде и отпадането му.

"Сгрешихме" призна Тото Волф. "Както си мислехме, че диктуваме състезанието от първа и втора позиция, изведнъж Валтери спря заради хидравличен теч. Колата на сигурността излезе, ние разполагахме с половин обиколка време да вземем решение, но се провалихме".

"На този етап от състезанието при наличие на кола на сигурността, да минеш през бокса е може би 80% задължително. Обаче с една кола срещу две други, започнахме да мислим дали пък другите няма да разделят стратегиите? Ако вкараме Люис и той излезе зад Кими – в случай, че го оставят на пистата – и зад Макс. Тогава какво ще правим?"

"Твърде много се забавихме с тези разсъждения" заключи Волф.

