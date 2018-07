Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен спечели своята четвърта победа в кариерата на пистата "Ред бул ринг" в Австрия, с която изравни рекорда по спечелени състезания без някога да е имал пол позишън. Холандецът се изравни по този интересен показател с Еди Ървайн и Брус Макларън, както и с покойния Дан Гърни.

Трудно е да си представим, че 20 годишният пилот на Ред Бул никога няма да спечели квалификация. Това рано или късно ще се случи, още повече Макс превъзхожда съотборника си с 6 на 2 в борбата за предни класирания в квалификации през този сезон.

Победата на Верстапен постави и един прецедент – за първи път в историята на Ф1 три различни отбора печелят първите девет старта от календара. Като се има предвид, че само преди две години Мерцедес взеха 14 от 15 състезания, очевидно тази година битката за титлата е наистина много оспорвана.

https://t.co/AXMk0rBXmF - Four wins, no poles: Verstappen equals an unusual record | 2018 Austrian Grand Prix stats and facts https://t.co/5EJO910zSY #F1 pic.twitter.com/pD0esvc1Gu