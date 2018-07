Триумфът на Макс Верстапен в Австрия даде на Ред Бул трета победа за 2018 – точно колкото имат и техните съперници от Мерцедес и Ферари. Шефът на отбора Кристиан Хорнер вижда възможност за спечелване на шампионата, въпреки че изоставането от Ферари е 58 точки при конструкторите.

"Нашата ахилесова пета е фактът, че не записваме точки едновременно с двете коли или заради повреди или заради инциденти" отбеляза Хорнер.

"Във Формула 1 има много "ако" и "обаче", но ако погледнем къде сме били или трябваше да бъдем, тогава щяхме да водим в класирането. Обаче реалността е друга".

"Скъсихме изоставането много през последните състезания, но все още ни предстои дълъг път. Остават 12 състезания, така че не бива да ни отписвате от борбата за титлата. Напълно сме решени да завършваме и с двете си коли пред нашите опоненти".

"Има писти, на които ще демонстрираме своето преимущество – като Унгария и Сингапур например. Също така има и трасета, които не са добри за нас, но нашата сила е, че сме изключително устойчиви като отбор. Много сме креативни по отношение на стратегиите, а като тим работим изключително добре".

"Така че се надявам да имаме шансове за шампионата както при конструкторите, така и при пилотите".

