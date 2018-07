Този уикенд предстои трети пореден старт от календара във Формула 1, което е прецедент в историята на спорта. Именно на "Силвърстоун" на 13 май 1950 се провежда първото състезание от първия шампионат във Ф1 с легендите Хуан Мануел Фанджо и Алберто Аскари. От тогава до днес трасето е най-яркият символ на моторните състезания във Великобритания.

Повече от половината отбори имат бази на разстояние 100 – 130 км от пистата, така че за тях това Гран при е домашно състезание. Разбира се, най-големият домакин е британецът Люис Хамилтън, който тази неделя има шанс да стане първият човек, постигнал 6 победи на "Силвърстоун".

There's no place quite like Silverstone. Ready to visit one of the most historical #Fit4F1 venues on the #F1 calendar?#BritishGP https://t.co/2QHvzLSMv4 pic.twitter.com/Jq8oiPm8d9