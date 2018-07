Люис Хамилтън започна убедително домашния уикенд на пистата "Силвърстоун" като записа най-добро време в първата петъчна тренировка. Другият Мерцедес на Валтери Ботас остана на три десети от секундата на второ място.

Сесията, обаче, не беше съвсем лесна за Хамилтън, който се оплакваше, че чувства дискомфорт в колата, както и че пистата има неравности, въпреки че е с подновена настилка. Все пак британецът беше най-бърз, а основният му съперник за титлата и водач във временното класиране Себастиан Фетел остана трети, но на цяла секунда изоставане.

It's a sun cream (and ice cream) sort of day #BritishGP #F1 pic.twitter.com/WbWYLfR3ma

Даниел Рикардо се нареди четвърти, точно пред второто Ферари на Кими Райконен. Макс Верстапен записа шесто време, но през цялата тренировка караше само с гумите медиум. Пет минути преди края от бокса го инструктираха да спре веднага и то без да превключва предавки, заради неизвестна засега повреда.

Ромен Грожан с Хаас беше най-бърз от отборите в средата, но и неговата тренировка приключи преждевременно. Тази година има допълнителна DRS зона – при завоя Аби, а Грожан беше единственият, който включи системата, но след това пропусна да затвори задното крило, изпусна колата и катастрофира.

VIRTUAL SAFETY CAR@RGrosjean is in the barriers at Turn 1 #BritishGP #F1 pic.twitter.com/vj3F8nI8mX