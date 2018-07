Люис Хамилтън все още смята "Силвърстоун" за най-великата писта на света, но направи остри критики за новата настилка, както и за допълнителната DRS зона.

"Винаги съм бил на мнение, че се дават излишни пари за преасфалтиране на пистите" заяви Люис. "Хабят средства, които могат да се оползотворят по-добре. На всичкото отгоре, работата е свършена много зле".

"Това е най-неравната писта, на която съм карал. Направо ти изскачат очите от подскачане и не можеш да видиш къде отиваш".

Хамилтън коментира още, че е пистата е много бърза, което прави неравностите много по-неприятни. Валтери Ботас също добави, че от друсането човек получава главоболие.

Люис заяви, че е очаквал да стане инцидент с новата DRS зона, защото според него тя е излишна и опасна.

"Просто не е необходимо да има зона на точно това място. Засега се справяме, но ако някой използва DRS на първи завой в квалификацията – ще катастрофира, така че това е абсолютно излишна опасност".

