Голямата звезда на Мерцедес Люис Хамилтън успя да се пребори със съперниците си от Ферари за полпозишъна в днешната квалификация за неделната Гран При на Великобритания. Люис остана сам срещу пилотите на Скудерия, след като Валтери Ботас отново не успя да извлече максимума от възможностите на своя Мерцедес.

Хамилтън призна минути след като излезе от болида, че е извлякъл всичко от своите и тези на болида възможности, за да зарадва родните фенове, които бяха изпълнили трибуните на легендарната писта "Силвърстоун", и ги остави в прекрасно настроение за започналия веднага след квалификацията четвъртфинален мач на Англия срещу Швеция от Световното първенство в Русия.

Ръцете на Люис трепереха при свалянето на ръкавиците, защото зад гърба му съотборниците във Ферари Себастиан Фетел и Кими Райконен буквално не го оставиха да си поеме дъх. В крайна сметка Себастиан не успя да подобри времето на британеца в последния си опит. Четирикратният световен шампион и водач в класирането при пилотите остана на едва 0.044 сек. от постижението на любимеца на цяла Великобритания.

VETTEL: "I seemed to lose a lot on the straights... It was very close, but it gives us a good chance for tomorrow" #BritishGP #F1 pic.twitter.com/Sa84w6nVKW — Formula 1 (@F1) July 7, 2018

Живота на Хамилтън утре ще прави труден и Кими Райконен, който също имаше своя шанс за първото място, но след последната си обиколка бе с едва 0.098 по-бавен и това го прати на трета стартова позиция утре.

.@LewisHamilton stormed to his fourth pole in a row at Silverstone on Saturday to the delight of home fans #BritishGP #F1 pic.twitter.com/xsNMFdbCCM — Formula 1 (@F1) July 7, 2018

Валтери Ботас ще трябва да пробие червената стена на Ферари, ако иска да направи нещо повече в утрешната ГП на Великобритания. Финландският пилот на Мерцедес успяваше да е втори и първи заедно с Хамилтън в предишните състезания и така двамата си пазеха гърбовете от атакуващите ги съперници от Ферари. От вчерашните тренировки до днешната квалификация обаче Валтери така и не успя да покаже очакваната скорост и остана четвърти далеч зад лидера Люис.

RAIKKONEN: "I think we will be good for tomorrow. It will be hot, not easy for the tyres" #BritishGP #F1 pic.twitter.com/xZMuNI9y0e — Formula 1 (@F1) July 7, 2018

Вътрешноотборната битка в Ред Бул отново бе спечелена от Макс Верстапен, като холандецът утре ще стартира пети. Победата на холандеца от миналия кръг в Австрия му даде самочувствие и той отново бе по-бърз от Даниел Рикардо. Австралиецът е шести и ще трябва доста да се потруди, ако иска утре да намери място на почетната стълбичка на "Силвърстоун".

Американският отбор на Хаас успя да се пребори със Заубер и бе най-бързият след триото лидери Мерцедес, Ферари и Ред Бул. Кевин Магнусен записа седми резултат и успя да победи френския си съотборник Ромен Грожан, който остана осми.

Звездата на Макларън Фернандо Алонсо не успя да зарадва изстрадалия в последните години славен британски тим. След промените по високите етажи и оттеглянето на Ерик Булие от шефския пост слабата форма на Макларън продължава и Фернандо ще стартира утре от 13-а позиция. Съотборникът на двукратния световен шампион Стофъл Вандоорн пък остана 17-и.

Топ десет допълниха приятната изненада на сезон 2018 Шарл Леклер от Заубер и Естебан Окон от Форс Индия. Протежето на Ферари Леклер продължава да изумява всички със скоростта си и в квалификацията победи доста по-опитния си съотборник Маркус Ериксон с повече от половин секунда. Ериксон не успя дори да влезе в третата фаза от квалификацията, оставайки на 15-а стартова позиция.

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРЕТАТА ТРЕНИРОВКА ЗА ГП НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВИЖТЕ ТУК.