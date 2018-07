Кими Райконен пое отговорност за инцидента в първата обиколка от Гран при на Великобритания и прие, че си е заслужил наказанието. На старта на "Силвърстоун" Хамилтън загуби първата позиция от Себастиан Фетел, а веднага след това бе изпреварен и от съотборника си Валтери Ботас.

Люис и Кими приближиха заедно третия завой, но финландецът блокира гуми и удари задна дясна на Мерцедеса със своята предна лява. Хамилтън се завъртя и остана последен в колоната. Британецът все пак успя да навакса и завърши втори, докато Райконен изтърпя наказание от 10 секунди престой в бокса и завърши трети.

"Очевидно блокирах гуми на трети завой и понеже бях зад него, просто го ударих отзад" обясни пилотът на Ферари.

"Моя грешка, така че си го заслужих. Изтърпях си десетте секунди и продължих да се боря, така стават нещата. Ако не беше се случило, щях и по-добре да се представя".

Райконен пропадна до пета позиция по време на първото излизане на колата на сигурността, защото двата Мерцедеса останаха на пистата, вместо да сменят гуми, както направиха повечето отбори. После, обаче, той успя да изпревари Макс Верстапен и сънародника си Ботас.

Фетел от своя страна коментира, че е налудничаво да се твърди, че в действията на съотборника му е имало умисъл.

"Глупаво е да се смята, че случилото се е било нарочно. Не мисля, че е имало намерение, така че не е нужно да се спекулира".

RAIKKONEN: "Hitting Lewis in the rear - my bad... my mistake. I deserved the penalty, I took the 10 seconds. Without the mistake it would have been better. I tried. I did the best I could" #BritishGP #F1 pic.twitter.com/woAebWUO6B